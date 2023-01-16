Times: Россия начнёт атаку на Украину с разных направлений весной 2023 года

Весной российская армия начнёт атаку с разных направлений, чтобы отвлечь украинские войска от Донецка и Луганска. На данный момент в рядах ВСУ столько же солдат, сколько и у России, считают западные чиновники.

Именно для выполнения масштабной операции на Украине командующим объединённой группировкой ВС РФ был назначен глава Генштаба Валерий Герасимов, заявили в Times.

"Это не какая-то "Игра престолов" между Суровикиным и Герасимовым. Русские готовятся к финальной битве", — отметили источники издания.

Герасимов может отправить войска в очередной поход на север Украины из Белоруссии. При помощи атак на разные части Украины командование ВС РФ надеется вытянуть украинские ресурсы из района основных боевых действий, считают на Западе.