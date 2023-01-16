Весной российская армия начнёт атаку с разных направлений, чтобы отвлечь украинские войска от Донецка и Луганска. На данный момент в рядах ВСУ столько же солдат, сколько и у России, считают западные чиновники.
Именно для выполнения масштабной операции на Украине командующим объединённой группировкой ВС РФ был назначен глава Генштаба Валерий Герасимов, заявили в Times.
"Это не какая-то "Игра престолов" между Суровикиным и Герасимовым. Русские готовятся к финальной битве", — отметили источники издания.
Герасимов может отправить войска в очередной поход на север Украины из Белоруссии. При помощи атак на разные части Украины командование ВС РФ надеется вытянуть украинские ресурсы из района основных боевых действий, считают на Западе.
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