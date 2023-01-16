Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что между Западом и Россией не может быть нормальных отношений. Читатели китайской газеты "Гуаньча" раскритиковали его за эти слова.
"Нормализация? Прямо как Минские соглашения — просто временный обман! С момента распада Советского Союза США и страны НАТО обманывали Россию не менее 20 раз! Думаете, обмануть её ещё разок? Как бы не так! Ваши лицемерие и слабость давно подмечены Москвой, и Альянс должен учитывать возможность своего краха!" — отметил один из комментаторов.
Другой читатель считает, что русских не волнует мнение Столтенберга.
Напоминаем, что генсек НАТО обвинил Россию в стремлении контролировать соседние страны. По его мнению, это ставит Москву в положение перманентного конфликта с Западом.
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