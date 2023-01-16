Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что разговаривает со своими детьми на русском языке. Он отметил, что отдал наследников в украинские общеобразовательные учреждения, чтобы они знали родную речь. Однако дома украинский язык практикуется только два раза в неделю.
"Я не могу петь песни не родным языком, это фальшиво, я не хочу фальшивить, когда держу ребёнка на руках, но часть пою на украинском, потому что специально их выучил", — сказал Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
Также он раскритиковал языковой закон, который предусматривает штрафы за неиспользование украинского языка в быту.
"Приняли закон, который принуждает стучать один и на другого… А почему не дать привилегии тем, кто использует украинский. Нужно быть полным…, который принимает такие законы", — отметил Арестович.
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