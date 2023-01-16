По итогам выборов в Конгресс США изменился курс внешней политики. На первый план внимания Палаты представителей вышел вопрос Китая. Об этом подробнее рассказал корреспондент РИА Новости Ренат Абдуллин.
Было принято решение о создании "Специальной комиссии Палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая", возглавлять которую будет лидер республиканской партии по вопросам КНР Майк Галлахер.
"Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и располагает для этого достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью", — сказал Галлахер.
Создание комитета говорит об усталости от конфликта на Украине и возврату к стратегическому противостоянию с КНР.
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