РИА Новости: США меняют внешнюю политику из-за потери актуальности Украины

По итогам выборов в Конгресс США изменился курс внешней политики. На первый план внимания Палаты представителей вышел вопрос Китая. Об этом подробнее рассказал корреспондент РИА Новости Ренат Абдуллин.

Было принято решение о создании "Специальной комиссии Палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая", возглавлять которую будет лидер республиканской партии по вопросам КНР Майк Галлахер.

"Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и располагает для этого достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью", — сказал Галлахер.

Создание комитета говорит об усталости от конфликта на Украине и возврату к стратегическому противостоянию с КНР.