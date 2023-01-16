Global Times: Япония займет место Украины из-за подчинения США

Политическое сотрудничество Японии с США может привести к военному конфликту в восточноазиатском регионе, пишет китайское издание Global Times.

Авторы материала отмечают, что желание японских властей угодить Вашингтону может превратить Японию в "пешку США" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сближение с НАТО под эгидой существования "внешних угроз" со стороны КНР накаляет геополитическую обстановку. Журналисты Global Times предполагают, что подобная стратегия не обернется для Токио ничем хорошим. Более того, страна может пойти по украинскому сценарию и превратиться в полигон для отработки американского оружия.

В последнее время власти Японии также активизировали сотрудничество с партнерами по ЕС, делая акцент на наращивание присутствия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.