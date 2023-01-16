Wpolityce.pl: поляки массово поддерживают требования Варшавы репараций от Германии

Идею выплаты репараций Германией Польше поддержала большая часть опрошенных поляков, сообщили аналитики.

По их данным, более 90 процентов считают справедливыми требования Варшавы выплатить компенсацию за Вторую мировую войну.

"Всего 19 процентов опрошенных выступили против требований властей", — сообщили авторы опроса wpolityce.pl.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Польша направила дипломатическую ноту Германии с требованием переговоров в контексте выплаты репараций. Однако Берлин не стал комментировать ситуацию и заявил, что никаких обсуждений по этому вопросу не будет.