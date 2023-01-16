В войсках ВСУ начинают допускать вероятность отступления из Артёмовска (Бахмута) из-за крупных потерь. РФ находится в шаге от взятия под свой контроль данного города в ДНР. Этот успех станет поворотным моментом в глазах мировой общественности. Об этом информирует The Global Research.
"Русские, по сути, находятся на грани победы в самом кровавом и наиболее значимом пожаре этого конфликта — Бахмуте. Восточном транспортном узле, который, вероятно, станет поворотным моментом в глазах более широкой аудитории", — сообщает издание.
Напоминаем, освобождение Соледара ВС РФ позволяет российским войскам взять противника в окружение, перерезав снабжение для группировки ВСУ в Артёмовске.
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