The Global Research: ВС РФ находятся в шаге от взятия под контроль Артёмовска

В войсках ВСУ начинают допускать вероятность отступления из Артёмовска (Бахмута) из-за крупных потерь. РФ находится в шаге от взятия под свой контроль данного города в ДНР. Этот успех станет поворотным моментом в глазах мировой общественности. Об этом информирует The Global Research.

"Русские, по сути, находятся на грани победы в самом кровавом и наиболее значимом пожаре этого конфликта — Бахмуте. Восточном транспортном узле, который, вероятно, станет поворотным моментом в глазах более широкой аудитории", — сообщает издание.

Напоминаем, освобождение Соледара ВС РФ позволяет российским войскам взять противника в окружение, перерезав снабжение для группировки ВСУ в Артёмовске.