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Сербия назвала украинский конфликт "мировой войной"

Мир

Украинский конфликт и поддержка эскалации Североатлантическим альянсом на фоне рестрикций против России всё больше напоминает мировую войну, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Сербия назвала украинский конфликт "мировой войной"

По его словам, Сербия не намерена пересматривать своё отношение к российской стороне и санкциям, несмотря на давление Запада.

"Это мировая война по всем своим свойствам, потому что её последствия касаются всего мира, хотя вооружённые действия ведутся только в одном месте. Практически весь мир занимает ту или иную сторону, — заявил Дадич в интервью газете "Политика". — Вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от наших национальных и государственных интересов".

Дадич уточнил, что Сербия по-прежнему считает, что нарушение "целостности границ" Украины неправильно, однако менять свою позицию в экономических отношениях с Россией не намерена, пока ничто не угрожает национальным интересам страны.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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