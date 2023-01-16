Сербия назвала украинский конфликт "мировой войной"

Украинский конфликт и поддержка эскалации Североатлантическим альянсом на фоне рестрикций против России всё больше напоминает мировую войну, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

По его словам, Сербия не намерена пересматривать своё отношение к российской стороне и санкциям, несмотря на давление Запада.

"Это мировая война по всем своим свойствам, потому что её последствия касаются всего мира, хотя вооружённые действия ведутся только в одном месте. Практически весь мир занимает ту или иную сторону, — заявил Дадич в интервью газете "Политика". — Вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от наших национальных и государственных интересов".

Дадич уточнил, что Сербия по-прежнему считает, что нарушение "целостности границ" Украины неправильно, однако менять свою позицию в экономических отношениях с Россией не намерена, пока ничто не угрожает национальным интересам страны.