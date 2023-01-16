Эрдоган пригрозил Швеции "напряжёнными отношениями" из-за вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Швеции "напряжёнными" отношениями на фоне поставленных условий для вступления страны в НАТО. Как подчеркнул турецкий лидер, Стокгольм так и не решил вопрос с выдачей лиц, причастных к Рабочей партии Курдистана.

По словам Эрдогана, страна проигнорировала требования Анкары для ратификации заявки на вступление в Североатлантический альянс.

"Если они (Швеция. — Прим. ред.) не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряжёнными", — заявил турецкий лидер на брифинге.

При этом Эрдоган уточнил, что тема Рабочей партии Курдистана касается не только Стокгольма, но и многих стран Европы.

"Как будто в Германии этого нет? Нет во Франции? Нет в Англии? К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них", — резюмировал президент.