Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Швеции "напряжёнными" отношениями на фоне поставленных условий для вступления страны в НАТО. Как подчеркнул турецкий лидер, Стокгольм так и не решил вопрос с выдачей лиц, причастных к Рабочей партии Курдистана.
По словам Эрдогана, страна проигнорировала требования Анкары для ратификации заявки на вступление в Североатлантический альянс.
"Если они (Швеция. — Прим. ред.) не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряжёнными", — заявил турецкий лидер на брифинге.
При этом Эрдоган уточнил, что тема Рабочей партии Курдистана касается не только Стокгольма, но и многих стран Европы.
"Как будто в Германии этого нет? Нет во Франции? Нет в Англии? К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них", — резюмировал президент.
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