Канцлер Германии Олаф Шольц пока не смог выполнить своё предвыборное обещание о том, что половина его администрации будет состоять из женщин, заявили немецкие аналитики.
По их мнению и сейчас, политик ориентируется на пол сотрудника в поиске на позицию министра обороны.
"У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин, — заявили аналитики Bild*. — Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола".
Как подчеркнули авторы, сейчас же в поиске министра, приоритет отдаётся женщинам, хотя много достойных кандидатов-мужчин.
Ранее в администрации Шольца не стали комментировать слух о возможной отставке Кристины Ламбрехт.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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