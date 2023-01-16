Bild*: у канцлера ФРГ Шольца проблемы с женщинами

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не смог выполнить своё предвыборное обещание о том, что половина его администрации будет состоять из женщин, заявили немецкие аналитики.

По их мнению и сейчас, политик ориентируется на пол сотрудника в поиске на позицию министра обороны.

"У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин, — заявили аналитики Bild*. — Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола".

Как подчеркнули авторы, сейчас же в поиске министра, приоритет отдаётся женщинам, хотя много достойных кандидатов-мужчин.

Ранее в администрации Шольца не стали комментировать слух о возможной отставке Кристины Ламбрехт.

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