Белоруссия сообщила, что готова пресечь любую провокацию со стороны Киева

В Белоруссии сообщили о готовности к провокациям с украинской стороны. Такое заявление сделал первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

"Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила, и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах", — сказал Муравейко в эфире телеканала СТВ.

Политик отметил, что белорусские власти в курсе всех "неадекватных" действий со стороны украинских формирований.

Муравейко напомнил, что украинские военные ведут стрельбу в сторону белорусских пограничников, действия провокационно и вызывающе. Политик сообщил, что диалог по линии пограничных уполномоченных и по военным каналам пока не дал каких-либо положительных результатов.