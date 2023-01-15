Ишингер призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи ВСУ

Экономику Европы следует перевести на военные рельсы на фоне истощения арсеналов из-за оказания помощи ВСУ, иначе поставки вооружений Киеву будут прерваны. В этом случае Украина проиграет России, а этого допустить нельзя. Об этом заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Он отметил, что Европа не рассчитывала на затяжной конфликт. Брюссель планировал, что санкции против РФ и мощь Европы "задавят" её, и она сдастся. Однако Россия оказалась готова к продолжительным военным действиям. Запасы вооружений Европы истощаются.

"Украина вынужденно расходует в день такое количество боеприпасов, которое мы можем произвести только за полгода. Очевидно, что наши запасы закончатся", — цитирует "Военное обозрение" слова Ишингера.

Перевод экономики Европы на военные рельсы позволит производить как можно больше оружия и боеприпасов, чтобы не допустить поражения Украины.