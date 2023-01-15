Арестовича объявили "агентом Кремля" после слов о вине ВСУ в трагедии в Днепре

Главный украинский пропагандист Алексей Арестович признал, что ракета упала на жилой дом в Днепропетровске случайно, после неудачной работы ПВО.

Подобная откровенность советника администрации президента, который впервые не стал обвинять "бесчеловечных русских", возмутила украинцев. В соцсетях Аристовича называют "агентом Кремля" и требуют немедленно задержать.

"Зачем нужна такая правда? Закройте уже рот этому Арестовичу! Он дискредитирует наши войска!" — пишут жители Украины.

Позже пропагандист попытался оправдаться и заверил, что никто не станет обвинять Украину в смерти людей, так же как Киеву простили гибель двух польских граждан от украинской ракеты.