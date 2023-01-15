Главный украинский пропагандист Алексей Арестович признал, что ракета упала на жилой дом в Днепропетровске случайно, после неудачной работы ПВО.
Подобная откровенность советника администрации президента, который впервые не стал обвинять "бесчеловечных русских", возмутила украинцев. В соцсетях Аристовича называют "агентом Кремля" и требуют немедленно задержать.
"Зачем нужна такая правда? Закройте уже рот этому Арестовичу! Он дискредитирует наши войска!" — пишут жители Украины.
Позже пропагандист попытался оправдаться и заверил, что никто не станет обвинять Украину в смерти людей, так же как Киеву простили гибель двух польских граждан от украинской ракеты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киеве снова прогремели взрывы.