Sohu: таинственный удар ВС РФ по Украине доказал "слепоту" систем ПВО НАТО

Один из самых таинственных массированных ударов по Украине раскрыл "слепоту" систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО. Об этом заявили китайские аналитики. По их мнению, довольно странно, что западные комплексы не сработали и не смогли защитить важные инфраструктурные объекты украинской столицы.

"Перед сегодняшней атакой даже в Киеве не звучало предупреждение противовоздушной обороны. Причина может заключаться в том, что российская армия использовала гиперзвуковые ракеты, поэтому системы ПВО Украины вообще не реагировали", — предполагают аналитики Sohu.

На данный момент на вооружении ВСУ находятся американские, британские и немецкие комплексы ПВО. Эксперты убеждены, что страны коллективного Запада столкнулись с серьёзной проблемой, так как их современные комплексы оказались беспомощны перед российским оружием.

"Перед лицом российских гиперзвуковых ракет эти системы оказались глухими и слепыми", — указали китайские аналитики.