Один из самых таинственных массированных ударов по Украине раскрыл "слепоту" систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО. Об этом заявили китайские аналитики. По их мнению, довольно странно, что западные комплексы не сработали и не смогли защитить важные инфраструктурные объекты украинской столицы.
"Перед сегодняшней атакой даже в Киеве не звучало предупреждение противовоздушной обороны. Причина может заключаться в том, что российская армия использовала гиперзвуковые ракеты, поэтому системы ПВО Украины вообще не реагировали", — предполагают аналитики Sohu.
На данный момент на вооружении ВСУ находятся американские, британские и немецкие комплексы ПВО. Эксперты убеждены, что страны коллективного Запада столкнулись с серьёзной проблемой, так как их современные комплексы оказались беспомощны перед российским оружием.
"Перед лицом российских гиперзвуковых ракет эти системы оказались глухими и слепыми", — указали китайские аналитики.
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