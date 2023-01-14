Прохватилов заявил, что Россию пытаются взять в огненное кольцо с помощью Молдавии

В Молдавии обнаружены осколки ракет после массированного удара по Украине. Однако, по мнению военного аналитика Владимира Прохватилова, это не является случайностью. Эксперт считает, что таким образом Запад пытается втянуть Кишинёв в свиту врагов Москвы и взять Россию в огненное кольцо.

Основной задачей является создание нового вектора напряжённости, а также демонстрация того, что действия российской стороны создают проблемы не только Украине, подчеркнул Прохватилов.

"Это называется Effects-based operations (EBO). Много мелких ударов, которые медленно, но верно дадут желаемый эффект. Где-то что-то прорвётся, кто-то сорвётся. Расширяется круг врагов, пространство возможностей давления на Россию. Создают огненное кольцо вокруг России", — указал эксперт в беседе с URA.RU.

В случае успеха эта ракета приведёт к тому, что Молдавия начнёт поднимать тему Приднестровья, пока основное внимание России сконцентрировано на Украине. Однако если манёвр окажется провальным, то подобная ситуация повторится в странах Балтии, считает эксперт.