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Прохватилов заявил, что Россию пытаются взять в огненное кольцо с помощью Молдавии

Мир

В Молдавии обнаружены осколки ракет после массированного удара по Украине. Однако, по мнению военного аналитика Владимира Прохватилова, это не является случайностью. Эксперт считает, что таким образом Запад пытается втянуть Кишинёв в свиту врагов Москвы и взять Россию в огненное кольцо.

Прохватилов заявил, что Россию пытаются взять в огненное кольцо с помощью Молдавии

Основной задачей является создание нового вектора напряжённости, а также демонстрация того, что действия российской стороны создают проблемы не только Украине, подчеркнул Прохватилов.

"Это называется Effects-based operations (EBO). Много мелких ударов, которые медленно, но верно дадут желаемый эффект. Где-то что-то прорвётся, кто-то сорвётся. Расширяется круг врагов, пространство возможностей давления на Россию. Создают огненное кольцо вокруг России", — указал эксперт в беседе с URA.RU.

В случае успеха эта ракета приведёт к тому, что Молдавия начнёт поднимать тему Приднестровья, пока основное внимание России сконцентрировано на Украине. Однако если манёвр окажется провальным, то подобная ситуация повторится в странах Балтии, считает эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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