Министр сельского хозяйства Румынии Дэа захрапел во время разговора об Украине в прямом эфире

Ведущие и зрители в студии телеканала Antena 3 не смогли сдержать смех, когда на втором конце провода раздался храп министра сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа.

Как сообщает Digi24, чиновнику позвонила ведущая, чтобы поговорить о румынских фермерах, которым из-за украинского кризиса грозит банкротство.

"Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", — сообщает источник.

Ведущая попыталась разбудить собеседника, но безуспешно. Тогда она обещала перезвонить. Дэа произошедшее пока никак не комментирует, но видео уже стало вирусным в Сети.