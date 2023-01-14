Ведущие и зрители в студии телеканала Antena 3 не смогли сдержать смех, когда на втором конце провода раздался храп министра сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа.
Как сообщает Digi24, чиновнику позвонила ведущая, чтобы поговорить о румынских фермерах, которым из-за украинского кризиса грозит банкротство.
"Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", — сообщает источник.
Ведущая попыталась разбудить собеседника, но безуспешно. Тогда она обещала перезвонить. Дэа произошедшее пока никак не комментирует, но видео уже стало вирусным в Сети.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киеве снова прогремели взрывы.