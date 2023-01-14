IRozhlas: взятие ВС РФ Соледара открывает ворота в Луганскую и Донецкую области

12 января ВС РВ закончили освобождение Соледара, о чём сообщало Министерство обороны РФ. О значении города в интервью порталу Irozhlas ответил эксперт Зденек Петраш из Университета обороны Брно.

От отметил, что взятие Соледара играет большую роль для захвата Артёмовска (Бахмута). Данный город представляет собой входные ворота в Луганскую и Донецкую области, сообщил эксперт.

"Но, если говорить о регионе в целом, то Бахмут и Соледар хоть и важны, но не со стратегической точки зрения. Стратегическое значение этого региона минимально, но он очень символичен. Если бы российской армии удалось вновь взять под контроль эту территорию, то символизм этого события в рамках всего конфликта будет по-настоящему велик", — сказал Петраш.

По его мнению, армия России хочет добиться ореола успешности для всей спецоперации.