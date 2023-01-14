РИА Новости: новой целью Москвы может стать удар по Японии ядерным оружием "Сармат"

Если РФ проиграет на Украине, то она может нанести удар по Японии. Об этом заявил один из военных экспертов.

Корреспондент РИА Новости Пётр Акопов отметил, что появившаяся цитата в журнале Shukan Gendai не беспочвенна, поскольку она была напечатана накануне визита японского премьера в США.

Во время встречи Фумио Кисиды и Джо Байдена предполагается обсуждение темы, относящейся к интересам России. Будут подниматься вопросы, связанные с усилением военного альянса двух стран с акцентом на новую роль Японии в Индо-Тихоокеанском регионе. США данными действиям нацелены на Китай, хотя островное государство не хочет быть пешкой в американо-китайском противостоянии, а намерено укреплять свою армию.

В статье издания Shukan Gendai отмечают, что последний козырь Владимира Путина слишком опасен. Им является дьявольское ядерное оружие "Сармат".

"Островная Япония может быть уничтожена одним выстрелом. Вполне возможно, что в случае неудачи на Украине Москва ударит по Японии "Сарматом", чтобы продемонстрировать свои достижения", — говорит профессор университета Цукуба Ицуро Накамура.