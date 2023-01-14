Если РФ проиграет на Украине, то она может нанести удар по Японии. Об этом заявил один из военных экспертов.
Корреспондент РИА Новости Пётр Акопов отметил, что появившаяся цитата в журнале Shukan Gendai не беспочвенна, поскольку она была напечатана накануне визита японского премьера в США.
Во время встречи Фумио Кисиды и Джо Байдена предполагается обсуждение темы, относящейся к интересам России. Будут подниматься вопросы, связанные с усилением военного альянса двух стран с акцентом на новую роль Японии в Индо-Тихоокеанском регионе. США данными действиям нацелены на Китай, хотя островное государство не хочет быть пешкой в американо-китайском противостоянии, а намерено укреплять свою армию.
В статье издания Shukan Gendai отмечают, что последний козырь Владимира Путина слишком опасен. Им является дьявольское ядерное оружие "Сармат".
"Островная Япония может быть уничтожена одним выстрелом. Вполне возможно, что в случае неудачи на Украине Москва ударит по Японии "Сарматом", чтобы продемонстрировать свои достижения", — говорит профессор университета Цукуба Ицуро Накамура.
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