Страны Запада заинтересованы в исходе специальной военной операции (СВО) и должны поставить вооружённым силам Украины (ВСУ) свою технику для победы над Россией. Об этом заявил маршал авиации армии Британии в отставке Эдвард Стрингер.
По его словам, Россия бросила вызов Западу, и он должен помочь Украине.
"Мы полностью вовлечены в этот конфликт, и мы должны предоставить технику, чтобы победить в нём", — высказался бывший военный в интервью изданию The Wall Street Journal.
Западным странам следует нарастить помощь Украине и не проявлять осторожность в этом отношении. А дозированная передача оружия только затягивает конфликт, заключил маршал.
Ранее политолог Марат Баширов заявил, что СВО закончится уходом США из Украины и отставкой Байдена, на которого спишут все грехи.
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Соледар завален трупами боевиков ВСУ.