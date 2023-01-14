Маршал авиации Британии Стрингер: Запад должен отдать Киеву технику ради победы над Россией

Страны Запада заинтересованы в исходе специальной военной операции (СВО) и должны поставить вооружённым силам Украины (ВСУ) свою технику для победы над Россией. Об этом заявил маршал авиации армии Британии в отставке Эдвард Стрингер.

По его словам, Россия бросила вызов Западу, и он должен помочь Украине.

"Мы полностью вовлечены в этот конфликт, и мы должны предоставить технику, чтобы победить в нём", — высказался бывший военный в интервью изданию The Wall Street Journal.

Западным странам следует нарастить помощь Украине и не проявлять осторожность в этом отношении. А дозированная передача оружия только затягивает конфликт, заключил маршал.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что СВО закончится уходом США из Украины и отставкой Байдена, на которого спишут все грехи.