Дмитрий Медведев о заявлении Байдена и Кисиды: "Это такой чудовищный стыд"

Премьер Японии Кисида и президент США Байден сделали совместное заявление о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине.

"Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства", — написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, Кисида предал память сотен тысяч сограждан, которые погибли в ядерных кострах Хиросимы и Нагасаки. Желая выслужиться перед Белым домом, глава японского правительства забыл, что единственный раз в истории ядерное оружие полноценно применили именно Соединённые Штаты, а жертвой стала Страна восходящего солнца.

"Такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина", — посоветовал Медведев японскому политику.

Ранее финский политолог предположил, что конфликт на Украине может закончится ядерным ударом.