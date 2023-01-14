Вуячич: амбиции Польши и Прибалтики приведут к жертвам среди мирного населения

Польши и страны Балтии занимаются активной милитаризацией. Литва закупает реактивные системы залпового огня HIMARS, Эстония и Латвия решили приобрести военную колёсную технику на общую сумму в 693 миллиона евро, а Польша создаёт новую пехотную дивизию на востоке с американскими и южнокорейскими танками.

Политический аналитик Владимир Вуячич подчеркнул, что всё вооружение, которое приобретает Польша и Прибалтика, является наступательным, а не оборонительным. Варшава является проводником политики США в Европе и может стать новым лидером ЕС, указал эксперт. Однако как польские, так и прибалтийские лидеры не считаются с интересами народа, беспрекословно выполняя приказы Вашингтона, указал Вуячич.

"Что произойдёт, если Польша или страны Балтии развяжут агрессию против Белоруссии или России, или выступят как участники уже протекающего конфликта? Тут будет уже не до избирательности. Достаточно вспомнить, что и у Белоруссии, и тем более у России тоже есть боевые системы дальнего действия", — заявил он в материале для "Русской весны".

В случае начала вооружённого столкновения жертвы среди мирного населения будут колоссальными, подчеркнул Вуячич.

"Страшным, но показательным примером служит бушующий в настоящее время вооружённый конфликт на Украине", — отметил он.