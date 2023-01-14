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Баширов: спецоперация закончится уходом США из Украины

Мир

Специальная военная операция России закончится уходом США из Украины. Поставки вооружений прекратятся, а инструкторы покинут Киев. Такой прогноз сделал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Баширов: спецоперация закончится уходом США из Украины

По его словам, причина не в том, что американская элита вдруг "прозреет". У неё скоро сменятся лидеры, а ключевая задача по ослаблению Европы будет выполнена.

Смысла тратить деньги на конфликты в Европе даже в среднесрочной перспективе США больше нет, считает эксперт.

"Достаточно поддерживать тлеющие очаги на Украине и на Балканах и помогать своему цепному псу — Польше догрызать Германию, которая была локомотивом экономического роста ЕС. Теперь фокус будет перенесён на Китай", — объяснил аналитик.

По его мнению, именно поэтому возник сейчас "бумажный скандал" с секретными документами Байдена.

"В США должны прийти к власти новые люди, которые спишут все грехи на безумного Джо и свернут проект с Украиной, начнут рисовать новый имидж США — не "мирового полицейского", а рая для промышленности", — заключил политолог.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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