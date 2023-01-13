Генерал США Ходжес: украинский Генштаб сосредоточится на изоляции Крыма

Киев не оставит попыток вернуть Крым, который имеет для него огромное значение. Такой прогноз сделал отставной американский генерал, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Если Украина не вернёт Крым, у неё не будет шансов восстановить свою экономику, отметил генерал.

"Крым имеет решающее значение. Без него Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику. Именно поэтому она должна стремиться к освобождению Крыма и изгнанию российских солдат. Думаю, что в ближайшие месяцы украинский Генштаб сосредоточится на изоляции Крыма", — сказал Ходжес сербскому изданию Pravda.

При этом Ходжес подчеркнул, что возвращение Крыма Киевом только в том случае, если Запад будет продолжать его поддерживать.