Киев не оставит попыток вернуть Крым, который имеет для него огромное значение. Такой прогноз сделал отставной американский генерал, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Если Украина не вернёт Крым, у неё не будет шансов восстановить свою экономику, отметил генерал.
"Крым имеет решающее значение. Без него Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику. Именно поэтому она должна стремиться к освобождению Крыма и изгнанию российских солдат. Думаю, что в ближайшие месяцы украинский Генштаб сосредоточится на изоляции Крыма", — сказал Ходжес сербскому изданию Pravda.
При этом Ходжес подчеркнул, что возвращение Крыма Киевом только в том случае, если Запад будет продолжать его поддерживать.
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