Лидер Чечни Рамзан Кадыров отправился в отпуск. Во время отсутствия главы Республики его обязанности будет исполнять председатель правительства Муслим Хучиев.
Об отпуске Кадырова и исполнении Хучиевым его полномочий в этот период стало известно из распоряжения, размещённом на официальном сайте главы и правительства Чечни.
В отпуске лидер Чечни находится с 12 января.
"Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики", — сказано в сообщении.
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