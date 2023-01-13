Кадыров находится в отпуске

Лидер Чечни Рамзан Кадыров отправился в отпуск. Во время отсутствия главы Республики его обязанности будет исполнять председатель правительства Муслим Хучиев.

Об отпуске Кадырова и исполнении Хучиевым его полномочий в этот период стало известно из распоряжения, размещённом на официальном сайте главы и правительства Чечни.

В отпуске лидер Чечни находится с 12 января.

"Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики", — сказано в сообщении.