DM: Су-24 ВКС РФ атаковали британский авианосец Queen Elizabeth стоимостью $ 4 млрд из-за провокации в Чëрном море

Появились кадры, на которых флагман британского военно-морского флота HMS атаковала эскадрилья бомбардировщиков России. Об этом сообщает Daily Mail.

Напоминаем, стоимость британского авианосца оценивается в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (около $ 4 млрд). Корабль и его боевую группу во время следования к Суэцкому каналу атаковали три Су-24. Издание отмечает, что данный шаг мог спровоцировать дипломатическую катастрофу. С приближением Су-24 офицеры флота бросаются в бой. Истребители F-35 на борту авианосца демонстрируют готовность к вылетам.