Появились кадры, на которых флагман британского военно-морского флота HMS атаковала эскадрилья бомбардировщиков России. Об этом сообщает Daily Mail.
Напоминаем, стоимость британского авианосца оценивается в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (около $ 4 млрд). Корабль и его боевую группу во время следования к Суэцкому каналу атаковали три Су-24. Издание отмечает, что данный шаг мог спровоцировать дипломатическую катастрофу. С приближением Су-24 офицеры флота бросаются в бой. Истребители F-35 на борту авианосца демонстрируют готовность к вылетам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.