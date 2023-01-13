Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о тесных связях Киева с Варшавой.
По словам Зеленского, Украина и Польша, являясь "суверенными государствами", стараются держаться вместе и помогать друг другу.
"Но в трудные времена я чувствую, что мы играем в одной 80-миллионной команде", — сказал Зеленский.
Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, сейчас активность Варшавы по освоению Западной Украины заметно возросла, и это не может не беспокоить.
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