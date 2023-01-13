Зеленский: Украина и Польша действуют сообща как "суверенные государства"

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о тесных связях Киева с Варшавой.

По словам Зеленского, Украина и Польша, являясь "суверенными государствами", стараются держаться вместе и помогать друг другу.

"Но в трудные времена я чувствую, что мы играем в одной 80-миллионной команде", — сказал Зеленский.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, сейчас активность Варшавы по освоению Западной Украины заметно возросла, и это не может не беспокоить.