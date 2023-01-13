Киев может затопить радиоактивной водой из Чернобыля

Киев может быть затоплен радиоактивными водами из Чернобыля. Об этом предупреждают в пресс-службе Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника. В реке Уж — притоке Припяти, впадающей в Киевское водохранилище — стремительно поднимается уровень воды. Специалисты опасаются, что наводнение может смыть дамбы и другие гидротехнические сооружения.

По информации экологов, уровень воды поднялся из-за зажоров — скоплений льда. Они образовали импровизированные плотины и река вышла из берегов. Подобное уже наблюдалось 30 лет назад — в 1991-м и 1994-м годах. Тогда уровень воды в Киевском водохранилище поднялся на 2,5 метра.