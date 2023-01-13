Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Украина де-факто уже входит в НАТО

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, его страна уже де-факто входит в НАТО, хотя это пока и не закреплено документально.

В качестве аргумента своим словам министр привёл наличие у Украины оружия и понимания того, что с ним нужно делать.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать", — сказал Резников в интервью Би-би-си.

При этом Резников не считает, что его заявления по поводу "членства" Украины в НАТО могут быть восприняты как противоречивые как со стороны Москвы, так и со стороны Альянса, в состав которого Киев пока не входит.

"Почему это было бы противоречиво? Это правда, это факт. Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре", — заявил Резников.

В завершение украинский министр сообщил, что Запад в итоге всё-таки передаст Киеву самолёты и танки, которые украинские власти давно хотят получить.