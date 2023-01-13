По мнению бывшего верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, Западу необходимо передать Украине боевые самолёты.
Он полагает, что Польша может направить в Киев истребители МиГ-29, так как украинские военные могут ими управлять.
"Их впоследствии могли бы поддержать F-16 из США", — цитирует агентство DPA слова американского адмирала.
Ставридис подчеркнул, что передача американских самолётов потребует времени, поскольку сначала нужно обучить пилотов Незалежной обращению с ними.
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