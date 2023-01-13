Адмирал ВМС США Ставридис призвал Запад передать Киеву истребители

По мнению бывшего верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, Западу необходимо передать Украине боевые самолёты.

Он полагает, что Польша может направить в Киев истребители МиГ-29, так как украинские военные могут ими управлять.

"Их впоследствии могли бы поддержать F-16 из США", — цитирует агентство DPA слова американского адмирала.

Ставридис подчеркнул, что передача американских самолётов потребует времени, поскольку сначала нужно обучить пилотов Незалежной обращению с ними.