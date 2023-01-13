РИА Новости: Зеленский рискует лишиться поста, так как нажил себе новых врагов

Украинский лидер Владимир Зеленский за время своей политической карьеры нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. Такой вывод делает в статье обозреватель агентства РИА Новости.

Журналист приводит выдержку из турецкого издания dikGAZETE, которое предрекло Зеленскому войну с олигархами.

Считается, что богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов, которого ранее обвиняли в причастности к подготовке госпереворота, является противником президента. Бизнесмен ещё и потерял свои основные предприятия в Мариуполе, отметил автор публикации.

Другим конкурентом Зеленского является экс-президент Украины Пётр Порошенко, своих политических амбиций не скрывающий. Он также многое потерял в результате политики нынешнего лидера страны, добавил журналист.

Поводом для "отставки" Зеленского в 2023 году может быть что угодно, этот год станет испытанием для его внутренней политики, заключается в материале.