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РИА Новости: Зеленский рискует лишиться поста, так как нажил себе новых врагов

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Украинский лидер Владимир Зеленский за время своей политической карьеры нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. Такой вывод делает в статье обозреватель агентства РИА Новости.

РИА Новости: Зеленский рискует лишиться поста, так как нажил себе новых врагов

Журналист приводит выдержку из турецкого издания dikGAZETE, которое предрекло Зеленскому войну с олигархами.

Считается, что богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов, которого ранее обвиняли в причастности к подготовке госпереворота, является противником президента. Бизнесмен ещё и потерял свои основные предприятия в Мариуполе, отметил автор публикации.

Другим конкурентом Зеленского является экс-президент Украины Пётр Порошенко, своих политических амбиций не скрывающий. Он также многое потерял в результате политики нынешнего лидера страны, добавил журналист.

Поводом для "отставки" Зеленского в 2023 году может быть что угодно, этот год станет испытанием для его внутренней политики, заключается в материале.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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