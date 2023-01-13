Украинский лидер Владимир Зеленский за время своей политической карьеры нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. Такой вывод делает в статье обозреватель агентства РИА Новости.
Журналист приводит выдержку из турецкого издания dikGAZETE, которое предрекло Зеленскому войну с олигархами.
Считается, что богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов, которого ранее обвиняли в причастности к подготовке госпереворота, является противником президента. Бизнесмен ещё и потерял свои основные предприятия в Мариуполе, отметил автор публикации.
Другим конкурентом Зеленского является экс-президент Украины Пётр Порошенко, своих политических амбиций не скрывающий. Он также многое потерял в результате политики нынешнего лидера страны, добавил журналист.
Поводом для "отставки" Зеленского в 2023 году может быть что угодно, этот год станет испытанием для его внутренней политики, заключается в материале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.