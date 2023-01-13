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WSJ: с назначением Герасимова ВС РФ начнут серьёзное наступление на Украине

Мир

Россия начнёт новое наступление после назначения Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"Решение Кремля вернуть верховного главнокомандующего России для руководства военными усилиями на Украине приходится на ключевой момент конфликта. И, возможно, предвещает новое наступление России, поскольку Москва борется за успех на поле боя", — считают авторы материала.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец предположил, что назначение Герасимова может быть связано с подготовкой генеральной битвы за Донбасс.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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