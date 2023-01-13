Польша намерена передать Украине танки, не забывая заниматься модернизацией собственной армии при помощи США. В результате чего Варшава может заменить Берлин и стать основным защитником Европы от "угрозы", которая якобы исходит со стороны Москвы. Об этом заявил аналитик Давид Нармания в материале для РИА Новости.
"Превращение в новую Германию с точки зрения защиты от "российской угрозы" — процесс небыстрый. Всё это делают для того, чтобы под видом учений ввести войска на Западную Украину", — считает военный эксперт Константин Сивков.
Милитаризация польской армии позволит усилить не только безопасность страны, но и стать новым "щитом" Европы, отметил Нармания. Если Вашингтон примет окончательное решение сделать Варшаву "хозяином" на континенте, то после военных "бонусов" последуют и политические, в результате чего баланс сил будет кардинально изменён, указал обозреватель.
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