Dziennik Wschodni: поляки избили украинских беженцев — услышали акцент

Семья украинских беженцев пожаловалась на агрессивных поляков в городе Люблине. По их словам, мужчины попросили закурить, но услышав акцент, избили женщину, её сына-подростка и беременную дочь.

Как рассказала украинка Оксана, она с семьёй возвращалась с прогулки. Двое мужчин подошли и попросили сигарету на польском языке.

"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными, — пояснила пострадавшая Dziennik Wschodni.

В ходе конфликта сын Оксаны попытался вызвать полицию, но мужчины вырвали телефон и начали избивать подростка. Женщины бросились защищать парня, из-за чего получили несколько ударов.

"Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не реагировал. Даже мужчины просто смотрели", — рассказала Оксана.

По её словам, вся семья в итоге оказалась в больнице. Полицейские задержали мужчин, идёт следствие.