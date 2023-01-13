Небензя: истоки украинского кризиса лежат в неудержимом желании США играть роль мирового жандарма

По итогам 2022 года в США насчитывается больше 16 миллионов ветеранов боевых действий при условии, что на Америку никто не нападал более двух десятков лет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам постпреда, мировому сообществу стоит задуматься, откуда в Штатах столько участников войн. Небензя подчеркнул, что и истоки украинского конфликта лежат в желании Вашингтона играть роль "мирового жандарма".

"Истоки той непростой ситуации, в которой мы все оказались, лежат в неудержимом желании Вашингтона играть роль мирового жандарма, которую он самолично присвоил, — пояснил постпред, выступая на заседании Совбеза ООН по теме верховенства права. — По состоянию на 2022 год в США числится свыше 16 миллионов ветеранов. То есть лиц, непосредственно принимавших участие в боевых действиях. И это при том, что уже два десятилетия на США никто не нападал".

Как подчеркнул постпред, со времён окончания Холодной войны, согласно отчёту самих же американских властей, зафиксирован 251 случай использования вооружённых сил США за рубежом.