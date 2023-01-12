Немцы предложили выбрать канцлером Германии Дитера Болена после его слов об Украине

Солист группы "Модерн токинг" Дитер Болен раскритиковал решение властей Германии направить тяжёлое вооружение на Украину. Он назвал противостояние России и Запада ужасным и заявил, что поставка танков в Киев не поможет завершить конфликт. Пользователи Сети сочли слова Болена логичными и предложили ему сменить сферу деятельности, сообщает EADaily.

"Болен делает работу лучше Шольца (канцлер Германии Олаф Шольц. — Прим. ред.)", — написал один из читателей немецкого издания.

Другой комментатор поблагодарил артиста за правду и отметил, что 90 процентов жителей Германии разделяют его мнение.