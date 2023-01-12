Солист группы "Модерн токинг" Дитер Болен раскритиковал решение властей Германии направить тяжёлое вооружение на Украину. Он назвал противостояние России и Запада ужасным и заявил, что поставка танков в Киев не поможет завершить конфликт. Пользователи Сети сочли слова Болена логичными и предложили ему сменить сферу деятельности, сообщает EADaily.
"Болен делает работу лучше Шольца (канцлер Германии Олаф Шольц. — Прим. ред.)", — написал один из читателей немецкого издания.
Другой комментатор поблагодарил артиста за правду и отметил, что 90 процентов жителей Германии разделяют его мнение.
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