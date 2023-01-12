Армия Украины двинулась к границе с Белоруссией, заявил украинский посол

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина отвела часть армии на север страны к границе с Белоруссией.

"Нам приходится держать <…> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", — сказал дипломат в беседе с британским телеканалом Sky News.

Ранее глава военной администрации Ровненской области Виталий Коваль сообщил, что украинские солдаты строят инженерные и фортификационные сооружения на случай атаки со стороны Белоруссии.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не видит сейчас угрозы со стороны Белоруссии. Тем не менее, украинский лидер призвал ВСУ быть готовыми ко всем вариантам развития событий.