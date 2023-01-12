Military Watch: Киев требует от Тбилиси возврата "Буков", потому что находится в отчаянии

Киев требует, чтобы Грузия вернула Украине зенитно-ракетные комплексы "Бук", проданные Тбилиси в 2007 году. Эти метания свидетельствуют об отчаянном положении, в котором находится сейчас украинское руководство, сообщает портал Military Watch.

"Давление на Грузию, чтобы та предоставила "Буки", можно считать признаком отчаяния", — отмечается в статье.

Власти Грузии пришли в недоумение от требования Украины и напомнили ей, что купили "Буки" на законном основании ещё 16 лет назад за большие деньги.

По словам автора материала, с начала российской спецоперации украинской сети ПВО был нанесён серьёзный ущерб, отчего Украине всё труднее отражать ракетные атаки, которые регулярно наносит Россия.

Поставки советских систем противовоздушной обороны из стран Восточной Европы не изменили ситуацию в лучшую сторону для Украины, которая по-прежнему испытывает дефицит зенитно-ракетных комплексов. Что касается систем стран НАТО, то они устарели, либо имеют большую дальность действия, добавил автор.