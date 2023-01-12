Макгрегор: коррупция на Украине только растёт благодаря поддержке США

Военная и финансовая помощь со стороны Запада только усиливает и без того масштабную коррупцию на Украине. Так считает экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Наши подарки только порождают больше коррупции на Украине, чем было бы без нашего вмешательства", — отметил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник напомнил, что Украина и так всегда "славилась" своими олигархами, использующими нестабильную ситуацию в стране для личного обогащения. Однако сейчас проблема коррупции Киева выросла в разы, достигнув своего максимума.

"Когда мы приходим, то создаем новую экономику, которая полностью зависит от американской помощи", — сказал Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона призвал обратить внимание на коррупцию на Украине, растущую прямо пропорционально американской помощи. Он напомнил, что история помнит похожие примеры во Вьетнаме, Афганистане, Косово, Боснии, которым вмешательство США не принесло ничего хорошего.