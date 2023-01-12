Марков объяснил популярность Путина: "Народу нужны сильные лидеры"

Политолог Сергей Марков назвал секреты популярности российского президента Владимира Путина, который был признан политиком года согласно результатам опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

Эксперт считает, что Путин — один из тех людей, которые сами создают современную историю. Политолог отметил, что президенту РФ удаётся находить общий язык с самыми разными людьми.

"Также один из ведущих факторов — это стиль Путина. Он одновременно и вежливый, и жесткий. Путин может говорить на сверхкультурном языке с любыми политиками и деятелями культуры, а также может говорить и с простым народом, на его языке", — сказал Марков в беседе с Народными новостями.

Политолог отметил узнаваемость и цитируемость Путина во всём мире, а также ярко выраженные силу и мужественность — те качества, которых зачастую лишены многие западные политики, ставшие слишком женственными.

"Простому народу нужны сильные лидеры, вот поэтому Путин и пользуется популярностью в мире", — заключил Марков.