Политолог Сергей Марков назвал секреты популярности российского президента Владимира Путина, который был признан политиком года согласно результатам опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).
Эксперт считает, что Путин — один из тех людей, которые сами создают современную историю. Политолог отметил, что президенту РФ удаётся находить общий язык с самыми разными людьми.
"Также один из ведущих факторов — это стиль Путина. Он одновременно и вежливый, и жесткий. Путин может говорить на сверхкультурном языке с любыми политиками и деятелями культуры, а также может говорить и с простым народом, на его языке", — сказал Марков в беседе с Народными новостями.
Политолог отметил узнаваемость и цитируемость Путина во всём мире, а также ярко выраженные силу и мужественность — те качества, которых зачастую лишены многие западные политики, ставшие слишком женственными.
"Простому народу нужны сильные лидеры, вот поэтому Путин и пользуется популярностью в мире", — заключил Марков.
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