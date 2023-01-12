19FortyFive: Россия устроила логистический коллапс внезапными ударами по Украине

Ракетные удары со стороны ВС РФ по энергетическим объектам Украины нарушили цепочки поставок западного оружия для ВСУ. Именно поэтому киевское руководство столкнулось с серьёзными проблемами и не может поддерживать свою армию на поле боя. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Также американский эксперт раскритиковал генералов, которые вводят в заблуждение общественность Запада, говоря об успехах ВСУ.

"Нам нужно быть очень осторожными, не верить на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией", — указал он в материале для 19FortyFive.