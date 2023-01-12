Al-Ayyam: ВС РФ используют весь арсенал средств для изнурения Украины и стран Европы

Западные страны продолжают оказывать военную помощь Украине. Для урегулирования конфликта РФ может предпринять четыре шага, пишет Al-Ayyam.

В первую очередь, Россия привлекает подготовленных и опытных военных, а также применяет передовое оружие. Второй шаг для ослабления Украины — уничтожение её инфраструктуры. Цены на энергоносители растут, из-за чего жители начнут требовать прекращения СВО.

Третьим шагом станет возможное применение ядерного оружия. Четвёртым направлением урегулирования конфликта станут последствия украинского кризиса, которые наносят Западу ущерб. Европейцы потребуют от политических лидеров прекращения спецоперации.