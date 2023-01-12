Onet: польский генерал Пацек заявил о патовой ситуации на Украине

Российская армия в ходе спецоперации ведёт подготовку к серьёзным манёврам на Украине. Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек. Он считает, что ВС РФ больше не допустят прошлогодних ошибок и дойдут до Киева.

В рамках частичной мобилизации в России около 300 тысяч резервистов уже прошли обучение и готовы действовать, отметил он. Кроме того, российские оборонные предприятия перешли на круглосуточную работу, отметил Пацек.

По мнению польского генерала, удары по энергосистеме Незалежной являются "подготовительной фазой к более крупной операции".

"Факты таковы, что на Украине патовая ситуация. Идут кровавые бои, погибает много солдат. Следует ожидать серьёзных действий, возможно, через несколько недель", — сказал он в интервью изданию Onet.