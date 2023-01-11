Киевские власти не считают, что со стороны Белоруссии Украине что-то угрожает, тем не менее войскам на границе следует быть начеку. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе заседания, касающегося безопасности северо-запада страны.
Зеленский подчеркнул, что не наблюдет от белорусов "ничего мощного", зато с их стороны поступает немало "мощных заявлений".
"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, но [подразделения] должны быть готовы как на границе, так и в областях", — сказал Зеленский.
Ранее в Пентагоне также заявили, что не замечают у Белоруссии планов по участию в украинском конфликте.
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