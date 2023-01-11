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Министр обороны Турции Акар обратился к Киеву с призывом немедленно прекратить огонь

Мир

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар считает, что Украина должна немедленно прекратить огонь на территории своей страны. Об этом Акар сообщил по телефону своему украинскому коллеге Алексею Резникову.

Министр обороны Турции Акар обратился к Киеву с призывом немедленно прекратить огонь

Глава Минобороны Турции уверен, что прекращение огня украинской стороной позволит избежать новых жертв и стабилизировать обстановку в стране.

"Турция во главе с президентом (Реджепом Тайипом Эрдоганом. — Прим. ред.) будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор", — сказано в сообщении оборонного ведомства Турции.

Помимо этого, в разговоре Акар и Резников коснулись вопроса вывоза украинского зерна нуждающимся странам, объём которого, по их данным, составил порядка 17 миллионов тонн. Министры обороны Турции и Украины выразили надежду, что работа в этом направлении будет продолжена и дальше.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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