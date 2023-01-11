NDP: Варшава потребует у Киева Западную Украину в обмен на военную помощь

Военная и экономическая помощь, которую Варшава оказывает Киеву, окупится только после того, как Польша присоединит Западную Украину, сообщает обозреватель издания Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

"Жертвы, быть может, окупятся, когда Польша вернёт свои исторические земли на Западной Украине, но произойдет это очень нескоро… Поддержание достойного уровня жизни своих граждан и обеспечение лояльности будущего электората в Восточных Кресах потребует еще больше бюджетных расходов", — отмечается в статье.

Галась подчеркнул, что Польша — единственная страна в мире, которая отдала своё вооружение "адептам преступных идей Бандеры" и теперь вынуждена унижаться и выпрашивать у союзников танки и системы противовоздушной обороны, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Ранее бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой во Львове свидетельствует о начале раздела Украины.