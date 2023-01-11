Журналист Борзенко: Турция направляет Киеву старые снаряды ради экономии

По словам военного журналиста Алексея Борзенко, Турция передаёт Украине старые снаряды времён холодной войны.

Эксперт уверен, что более оснащённой благодаря таким боеприпасам украинская армия не станет, однако они являются опасными именно благодаря своей непредсказуемости.

"Еще неизвестно, в каком виде эти боеприпасы доедут до Украины. Они начинены шариками и взрывчаткой, а детонатор может сработать в любое время", — сказал Борзенко в беседе с Телеканалом "360".

Анкара отправкой снарядов времён холодной войны наглядно показала, что в военную помощь для ВСУ со стороны Запада часто входят ненужное вооружение, которое дорого утилизировать.

"ВСУ отправляют все, что залежалось. Такое вооружение нужно утилизировать, а это недешево. Те же США сбрасывали на Югославию старые ракеты", — добавил Борзенко.

Страшно то, что эти снаряды могут или вообще не сработать, или сдетонировать спустя два-три месяца, приведя к трагедиям, добавил журналист.