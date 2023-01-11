Полковник Макгрегор: США и Германии страшно отдавать свои танки украинцам

Вашингтону и Берлину боязно передавать Киеву свои танки Abrams и Leopard 2 украинской армии, которая распадается на глазах, а её вооружение становится достоянием российских военных. Такое пояснение сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный считает опасения США и Германии и их нежелание передавать танки Киеву более чем обоснованными.

"Я понимаю позицию немцев. Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена. Такие же опасения есть и со стороны США. Я думаю, мы в курсе, что Вооруженные силы Украины разваливаются", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Офицер США полагает, что было бы разумнее передать Украине либо только американские, либо только немецкие танки, чтобы их было проще обслуживать и ремонтировать.

Макгрегор признал, что и Abrams, и Leopard 2 являются "превосходными" танками, однако лично он отдал бы предпочтение немецкому, который, обладая надёжным дизельным двигателем, не нуждается в частой дозаправке.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что не собирается отправлять на Украину танки Abrams, равно как и в планах ФРГ нет поставки Leopard 2 Киеву.