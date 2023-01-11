la Repubblica: Украина недооценила умение российских новобранцев воевать

Украина недооценила российских военных, призванных в рамках частичной мобилизации, поскольку за три месяца они научились воевать, сообщает корреспондента итальянской газеты la Repubblica.

По словам автора статьи, армия России учла опасность, которую несут американские реактивные системы залпового огня HIMARS, и начала размещать склады с боеприпасами далеко от линии фронта. Журналист отметил, что Запад и Украина недооценивали российских мобилизованных.

Корреспондент развеял мифы украинской пропаганды о том, что Россия отправила на фронт мобилизованных без подготовки и без снаряжения. Он подчеркнул, что новобранцы армии РФ научились держать позиции и повысили уровень профессионализма.

"… В этом конфликте количество — это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами. За три месяца на Донбассе многие новобранцы начали адаптироваться и воевать с русской настойчивостью в зимние войны", — пишет автор.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В ходе неё Вооружённые силы РФ пополнились на 300 тысяч человек.