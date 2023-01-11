Кива назвал причину посещения Львова Зеленским: начался раздел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов для того, чтобы встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой. Это главная цель визита, считает бывший депутат Рады Илья Кива.

В своём Telegram-канале политик предположил, что Зеленский согласовывал с польским коллегой время официального ввода польской армии на западную Украину.

"Польские военные, уже ведут совместные патрулирования с украинскими пограничниками границы с Белорусией", — заявил Кива.

Также он прокомментировал передачу Польшей Киеву роты немецких тяжёлых танков Leopard, которые будут, по его мнению, поставлять вместе с польскими экипажами.

"Вот вам и ввод армии НАТО на территорию западной Украины, о чём я неоднократно заявлял ранее", — заключил экс-депутат.