Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов для того, чтобы встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой. Это главная цель визита, считает бывший депутат Рады Илья Кива.
В своём Telegram-канале политик предположил, что Зеленский согласовывал с польским коллегой время официального ввода польской армии на западную Украину.
"Польские военные, уже ведут совместные патрулирования с украинскими пограничниками границы с Белорусией", — заявил Кива.
Также он прокомментировал передачу Польшей Киеву роты немецких тяжёлых танков Leopard, которые будут, по его мнению, поставлять вместе с польскими экипажами.
"Вот вам и ввод армии НАТО на территорию западной Украины, о чём я неоднократно заявлял ранее", — заключил экс-депутат.
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