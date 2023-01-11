Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, чей фильм "Зла не существует" о последствиях применения смертной казни в Иране получил "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале, попавший полгода назад в тюрьму за разжигание противоправительственных настроений, был освобождён на две недели из-за проблем со здоровьем, сообщил в среду его адвокат.
50-летний Расулоф был арестован 8 июля по обвинению в подстрекательстве к демонстрациям, вспыхнувшим после обрушения 10-этажного здания в мае в городе Абадан.
После трагедии группа иранских кинематографистов во главе с режиссёром опубликовала открытое письмо, в котором осудила "коррупцию, воровство, неэффективность и репрессии" и призвала силы безопасности "сложить оружие".
"Заключение моего клиента было приостановлено на две недели по состоянию здоровья", — сообщила AFP адвокат, добавив, что его "освободили в субботу".
Адвокат добавила, что её клиент "сейчас выписан из больницы и лечится дома".
Стоить напомнить, что Иран был охвачен почти четырехмесячными протестами, вызванными смертью в тюрьме 22-летней девушки Махсы Амини, которую арестовали за нарушение дресс-кода для женщин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.