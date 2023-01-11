Иранского режиссёра Расулофа выпустили из тюрьмы на две недели

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, чей фильм "Зла не существует" о последствиях применения смертной казни в Иране получил "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале, попавший полгода назад в тюрьму за разжигание противоправительственных настроений, был освобождён на две недели из-за проблем со здоровьем, сообщил в среду его адвокат.

50-летний Расулоф был арестован 8 июля по обвинению в подстрекательстве к демонстрациям, вспыхнувшим после обрушения 10-этажного здания в мае в городе Абадан.

После трагедии группа иранских кинематографистов во главе с режиссёром опубликовала открытое письмо, в котором осудила "коррупцию, воровство, неэффективность и репрессии" и призвала силы безопасности "сложить оружие".

"Заключение моего клиента было приостановлено на две недели по состоянию здоровья", — сообщила AFP адвокат, добавив, что его "освободили в субботу". Адвокат добавила, что её клиент "сейчас выписан из больницы и лечится дома".

Стоить напомнить, что Иран был охвачен почти четырехмесячными протестами, вызванными смертью в тюрьме 22-летней девушки Махсы Амини, которую арестовали за нарушение дресс-кода для женщин.